Неизвестный покончил с собой около посольства США в Оттаве

Неизвестный человек покончил с собой рядом со зданием посольства США на Сассекс Драйв в центре Оттаве. Об этом сообщила полиция канадской столицы в Twitter-аккаунте.

На место были вызваны сотрудники и медики. Мужчина скончался на месте инцидента. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Полиция Оттавы уточнила, что «на данный момент ничего не указывает на то, что инцидент связан с посольством США». Другой информации о произошедшем нет.