Байден объявил о новой мере против России

Американский лидер Джо Байден подписал закон, согласно которому Министерству финансов США запрещается участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный администрацией президента.

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Документ запрещает американскому Минфину участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у Москвы и Минска. Он также требует от Министерства финансов США «принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии».

Американское ведомство должно активно выступать за запрет странами-членами Международного валютного фонда операций, связанных с обменом специальных прав заимствования, принадлежащих России или Белоруссии и направлять представителей Соединенных Штатов в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению финансовой помощи Москве и Минска, за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения.