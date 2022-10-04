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6 минут назад

Пентагон: США не причастны к диверсии на «Северных потоках»

Елена Прошина

Зампомощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер опровергла причастность Соединенных Штатов к диверсии на «Северных потоках». Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале PBS NewsHour.

Пентагон ответил на обвинения в диверсии на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Купер, США не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к взрывам на российских газопроводах.

Напомним, что об утечках на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» стало известно 26 сентября. Инциденты произошли в водах Дании недалеко от острова Борнхольма. Первым о случившемся ЧП сообщил Nord Stream 2 AG. Там утечку зафиксировали на одной из ниток газопровода. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG.

В Европе, США и России назвали произошедшее диверсией, однако виновник до сих пор остается неизвестен. По факту случившегося продолжается расследование.

Вчера «Газпром» сообщил о стабилизации давления в поврежденных газопроводах. При этом сроки их восстановления пока не называются.

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