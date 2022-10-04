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50 минут назад

Байден в разговоре с Зеленским пообещал новые поставки HIMARS Украине

Елена Прошина

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Белом доме.

По результатам разговора Джо Байден заявил о выделении Украине новой партии военной помощи. В неё войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерия и бронемашины. Общая стоимость поставок составит 625 миллионов долларов.

Байден дал обещание Армении

«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, включая выделение сегодня нового 625-миллионного пакета оборонного содействия, в который входят дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили», – сообщается в пресс-релизе.

Ранее власти США раскритиковали Северную Корею за ее «безрассудный» запуск баллистической ракеты.

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