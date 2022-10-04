«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, включая выделение сегодня нового 625-миллионного пакета оборонного содействия, в который входят дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили», – сообщается в пресс-релизе.