Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Белом доме.
По результатам разговора Джо Байден заявил о выделении Украине новой партии военной помощи. В неё войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерия и бронемашины. Общая стоимость поставок составит 625 миллионов долларов.
«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, включая выделение сегодня нового 625-миллионного пакета оборонного содействия, в который входят дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили», – сообщается в пресс-релизе.
Ранее власти США раскритиковали Северную Корею за ее «безрассудный» запуск баллистической ракеты.