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12 минут назад

Глава Нацбанка Украины Шевченко заявил об уходе в отставку

Илья Родин

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко рассказал в социальных сетях о планах уйти в отставку. Он отметил, что принял решение «в силу причин, связанных со здоровьем». Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Нацбанка Украины заявил об уходе в отставку
Фото: соцсетисоцсети

Шевченко подчеркнул, что не в состоянии дальше игнорировать ухудшение своего здоровья.

WP: Зеленский собирался уйти в отставку в феврале

Финансист пояснил, что в силу этого принял непростое решение об отставке с должности председателя Нацбанка Украины.

По оценке Шевченко, при нем банковская система государства стала «сильной, стойкой и капитализированной».

Глава Нацбанка поблагодарил власти Украины за оказанное доверие, а коллег и зарубежных партнеров за сотрудничество.

В мире,Кирилл Шевченко,
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