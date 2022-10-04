Глава Нацбанка Украины заявил об уходе в отставку

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко рассказал в социальных сетях о планах уйти в отставку. Он отметил, что принял решение «в силу причин, связанных со здоровьем». Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: соцсети соцсети

Шевченко подчеркнул, что не в состоянии дальше игнорировать ухудшение своего здоровья.

Финансист пояснил, что в силу этого принял непростое решение об отставке с должности председателя Нацбанка Украины.

По оценке Шевченко, при нем банковская система государства стала «сильной, стойкой и капитализированной».