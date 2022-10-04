В Германии резко отреагировали на требования Варшавы о репарациях

Публикация немецкого телеканала ZDF о требованиях Польши выплатить репарации за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, вызвала бурную реакцию пользователей. Об этом пишет РИА «Новости».

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Комментаторы напомнили полякам о бывших восточных регионах Германии, значительная часть которых досталась Польше в рамках международных соглашений после 1945 года.

«Ладно, тогда мы [в случае выплаты репараций] сможем вернуть Силезию, Померанию», - пояснил читатель.

Также один из пользователей призвал предоставить Варшаве $1,3 трлн в обмен на восточные территории и компенсацию экономических потерь за то время, что «они были под управлением поляков».