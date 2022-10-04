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13 минут назад

Возле газовых месторождений в Северном море обнаружили беспилотники

Елена Прошина

Неопознанные беспилотники были обнаружены поблизости от газовых месторождений в Северном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritsaus Bureau.

Возле газовых месторождений в Северном море обнаружили беспилотники
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что на прошедшей неделе «несанкционированные беспилотники» видели у месторождения «Хальфдан Б», а теперь – у месторождения «Руар». Оба месторождения газа эксплуатирует энергетическая компания TotalEnergies. В Дании по этому вопросу пока не дают комментариев.

Ранее на этом месте в Северном море уже была зафиксирована активность неопознанных беспилотников. Сообщается, что странные летательные аппараты также были замечены норвежским руководством.

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