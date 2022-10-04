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Кремль отреагировал на отказ Киева от переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ властей Украины вести диалог с Россией. Он заявил, что российская сторона ожидает изменения позиции Владимира Зеленского по данному вопросу, передает РИА Новости.

«Ну а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», - подчеркнул представитель Кремля.

Россияне начали массово покидать Финляндию

IMAGO\TACC

Доля российских граждан, которые вернулись из Финляндии в Россию, 3 октября превысила долю россиян, въехавших в Финляндию из РФ. Это произошло впервые после того, как для туристов из России закрыли финскую границу, сообщил телеканал Yle.

Отмечается, что из данной страны в РФ за сутки выехали свыше 1 300 российских граждан. Данный уровень вдвое больше значения, зафиксированного по приехавшим в Суоми. По данным пограничной службы Финляндии, днем ранее в республику въехали 742 гражданина РФ. До этого таких граждан насчитывалось не менее тысячи.

Лукашенко заявил об участии Белоруссии в СВО на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Минск принимает участие в российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает БЕЛТА.

Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам военной безопасности.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», - сказал он.

Массовая драка произошла в центре Москвы

Массовая драка произошла в центре Москве на улице Маросейка. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадавший мужчина рассказал, что конфликт завязался после того, как он отказался дать деньги незнакомцам на выпивку.

По его словам, во время драки незнакомцы разбили бутылку и несколько раз ударили осколками его по лицу. По информации Telegram-канала SHOT, всего в массовом конфликте участвовали около 10 человек. Одного из нападавших уже задержали — в беседе с журналистами он обвинил пострадавшего в нападении и заявил, что его друг лишь оборонялся с помощью разбитой бутылки.

Захарову возмутило предложение Польши послу РФ

Наглая провокация Варшавы в отношении посла России в Польше Сергея Андреева является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат напомнила, что 3 октября посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел, где высокопоставленный представитель МИД Польши "совершил вопиющую провокацию, предложив руководителю российской дипломатической миссии в обмен на некую "поддержку" властей Польши публично выступить против специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине и отмежеваться от политики нашей страны в целом". В ответ Андреев предложил польскому дипломату "не тратить время зря и изложил позицию по событиям на Украине".

Пугачева прокомментировала критику в свой адрес

Певица Алла Пугачева впервые обратилась к публике после того, как снова уехала из России вместе с детьми. Как сообщает StarHit, в соцсетях Примадонна заявила, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла».

«Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила Пугачева.

В Европе зафиксировали новую волну коронавируса

EPA\TACC

В Бельгии подтвердили наступление новой волны COVID-19 к середине октября; в свою очередь, во Франции в связи с ростом заражений коронавирусом обсуждают возврат к ношению защитных масок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Среднее ежедневное количество смертей от коронавируса в Бельгии увеличилось до четырех, то есть на 42 процента относительно предыдущей недели. Сообщается, что в европейской стране с начала пандемии от COVID-19 умерло 32 690 человек.

В США поставили точку в вопросе вторичных санкций

Власти США не собираются прибегать к вторичным санкциям при введении потолка цен на российскую нефть. С таким заявлением выступила директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) Андреа Гакки, передает РБК.

Отмечается, что согласование уровня предельной стоимости ожидается в ближайшее время.

Этот вопрос был затронут в ходе вебинара в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Предполагается наличие трех ценовых потолков, а именно для сырой нефти из России, а также для менее и более дорогих российских нефтепродуктов.

Типографии в России могут остановить работу

Деятельность российских типографий может прекратиться в связи с нехваткой оборудования и запасных частей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителей предприятий печатной индустрии.

Такая ситуация возникла из-за антироссийских ограничений и решения зарубежных производителей отказаться от поставок. Речь идет о Японии, Северной Америке и Европе. Доля такого оборудования оценивалась в 90% типографских мощностей.

На границе с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО

af.mil

На польском аэродроме Жешув, находящемся недалеко от украинских границ, зафиксирован массовый поток самолетов НАТО. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.