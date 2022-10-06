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46 минут назад

Турция намерена противостоять милитаризации Грецией островов в Эгейском море

Газета.Ruиещё 2

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет противостоять переброске Грецией военной техники на острова в Эгейском море, имеющие невоенный статус, передает Общественная служба новостей.

Турция намерена противостоять милитаризации Грецией островов в Эгейском море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не отступим ни на шаг – ни на земле, ни за столом переговоров», – заявил министр. Он подчеркнул, что ВМС и ВВС Турции получили четкие инструкции.

Акар подчеркнул: «Вне зависимости от того, кто за ними стоит, мы полны решимости сделать все необходимое». По его словам, Анкара выступает за мирное урегулирование ситуации с Афинами в бассейне Эгейского моря.

Минобороны Турции ранее сообщило о переброске Грецией бронетехники на демилитаризованные острова Мидилли и Сисам.

В мире,Хулуси Акар,
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