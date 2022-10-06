Турция намерена противостоять милитаризации Грецией островов в Эгейском море

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет противостоять переброске Грецией военной техники на острова в Эгейском море, имеющие невоенный статус, передает Общественная служба новостей.

«Мы не отступим ни на шаг – ни на земле, ни за столом переговоров», – заявил министр. Он подчеркнул, что ВМС и ВВС Турции получили четкие инструкции.

Акар подчеркнул: «Вне зависимости от того, кто за ними стоит, мы полны решимости сделать все необходимое». По его словам, Анкара выступает за мирное урегулирование ситуации с Афинами в бассейне Эгейского моря.