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46 минут назад

Киргизия готова активно содействовать укреплению ОДКБ

Илья Родин

Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов заявил, что республика готова всемерно содействовать укреплению ОДКБ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского президента.

Киргизия готова активно содействовать укреплению ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что во вторник, 4 октября, Иманкулов провел переговоры с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также текущую повестку организации.

Секретарь Совбеза подчеркнул во время встречи, что соответствующие органы республики готовы по-прежнему «конструктивно работать и активно содействовать укреплению потенциала и авторитета ОДКБ».

Ранее сообщалось, что Армения не пришлет своих военнослужащих для участия в учениях организации в Казахстане. В Ереване объяснили это сложной ситуацией на границе с Азербайджаном.

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