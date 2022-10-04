Киргизия готова активно содействовать укреплению ОДКБ

Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов заявил, что республика готова всемерно содействовать укреплению ОДКБ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского президента.
Отмечается, что во вторник, 4 октября, Иманкулов провел переговоры с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также текущую повестку организации.
Секретарь Совбеза подчеркнул во время встречи, что соответствующие органы республики готовы по-прежнему «конструктивно работать и активно содействовать укреплению потенциала и авторитета ОДКБ».
Ранее сообщалось, что Армения не пришлет своих военнослужащих для участия в учениях организации в Казахстане. В Ереване объяснили это сложной ситуацией на границе с Азербайджаном.