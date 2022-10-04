Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании документов, согласно которым в состав России вошли территории Крыма, Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий нормативно-правовой акт был опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно опубликованному указу, признанию с украинской стороны также не будут подлежать «любые другие решения, акты и договоры», заключенные на основании обозначенных документов.