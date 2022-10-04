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26 минут назад

Зеленский отказался признавать независимость новых регионов России

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании документов, согласно которым в состав России вошли территории Крыма, Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий нормативно-правовой акт был опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно опубликованному указу, признанию с украинской стороны также не будут подлежать «любые другие решения, акты и договоры», заключенные на основании обозначенных документов.

Назван финальный шаг по принятию новых регионов в состав России

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Референдумы по соответствующему вопросу прошли в этих регионах с 23 по 27 сентября. Согласно итогам голосования, подавляющее большинство местных жителей поддержали это решение.

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