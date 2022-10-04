Дуда обратился к государствам членам НАТО

Президент Польши Анджей Дуда призвал государства Североатлантического альянса наращивать производство вооружений и военной техники, с тем, чтобы поставлять их Украине в необходимых количествах. Об этом пишет РИА «Новости».

Анджей Дуда подчеркнул, что в настоящее время Киев нуждается прежде всего в поставках оружия. Кроме того, странам блока следует наращивать собственный оборонный потенциал.

Проблема заключается в том, пояснил президент Польши, что европейская и американская промышленность производят ВВТ в недостаточных количествах.

Соответственно, странам НАТО следует увеличить производственные мощности оборонной промышленности, констатировал Дуда.