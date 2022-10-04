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19 минут назад

Дуда призвал НАТО наращивать производство оружия для Киева

Илья Родин

Президент Польши Анджей Дуда призвал государства Североатлантического альянса наращивать производство вооружений и военной техники, с тем, чтобы поставлять их Украине в необходимых количествах. Об этом пишет РИА «Новости».

Дуда обратился к государствам членам НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Анджей Дуда подчеркнул, что в настоящее время Киев нуждается прежде всего в поставках оружия. Кроме того, странам блока следует наращивать собственный оборонный потенциал.

В Белоруссии заявили о подготовке стран НАТО к войне

Проблема заключается в том, пояснил президент Польши, что европейская и американская промышленность производят ВВТ в недостаточных количествах.

Соответственно, странам НАТО следует увеличить производственные мощности оборонной промышленности, констатировал Дуда.

Ранее глава Польши сообщил, что расширение НАТО на север приведет к тому, что Балтийское море станет внутренним морем альянса.

В мире,Армия,Анджей Дуда,НАТО,
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