Памятник Основателям Одессы облили краской и обмотали скотчем

В Одессе неизвестные облили краской и обмотали скотчем памятник Основателям города, который также известен как памятник Екатерине II. Об этом пишет издание «Страна».
Инцидент произошел менее чем через месяц после того, как две местные девушки также осквернили памятник.
Мэр Одессы Геннадий Труханов 18 сентября высказался против сноса памятника Основателям Одессы. По его словам, историю следует не вымарывать, а переосмыслять, и выразил уверенность в том, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс «Имперского и советского прошлого», в который можно переместить часть архитектурных памятников города.
Дискуссия о возможном сносе памятника Екатерине II в Одессе стартовала на Украине в середине лета из-за соответствующей петиции на сайте президента страны Владимира Зеленского. Авторы инициативы предложили вместо монумента русской императрице открыть в городе статую в честь американского порноактера Билли Херрингтона. Петиция с данным призывом собрала более 25 тыс. голосов и была рассмотрена офисом Зеленского, который оставил решение по демонтажу памятника на усмотрение местных властей.