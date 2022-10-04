Санду проговорилась российским пранкерам о договоре с Киевом

Президент Молдавии Майя Санду в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) рассказала о готовности передать Украине часть территории страны на несколько лет. Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус рассказали, что позвонили главе Молдавии от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В ходе разговора Майя Санду отметила, что в Киеве был поднят вопрос по поводу села Джурджулешты в приграничном Кагульском районе Молдавии.

«Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет», — заявила Санду.

При этом президент Молдавии поинтересовалась, интересует ли еще украинские власти данное предложение, так как после отъезда специалистов ответа не было.

«Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение или вы уже нашли другие решения», — заметила она.