Эстония передала Украине дроны, изъятые у россиянина

Эстония передала Украине дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для российской армии в июле этого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство Эстонии в Киеве.

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«Помните российского гражданина, который пытался провезти беспилотники для российской армии? Помимо его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии», — говорится в сообщении посольства.

Ранее МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Владимира Липаева в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. В МИД Эстонии подчеркнули, что страна поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

3 октября несколько стран вызвали послов России из-за прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумами о присоединении к Российской Федерации.