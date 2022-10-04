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1 час назад

Эстония передала Украине дроны, изъятые у россиянина

Газета.Ru

Эстония передала Украине дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для российской армии в июле этого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство Эстонии в Киеве.

Эстония передала Украине дроны, изъятые у россиянина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Помните российского гражданина, который пытался провезти беспилотники для российской армии? Помимо его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии», — говорится в сообщении посольства.

Ранее МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Владимира Липаева в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. В МИД Эстонии подчеркнули, что страна поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

3 октября несколько стран вызвали послов России из-за прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумами о присоединении к Российской Федерации.

До этого замглавы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что требование МИД Польши к послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы является провокацией.

В мире,Евгений Иванов,Сергей Андреев,МИД России,
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