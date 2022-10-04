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1 час назад

В Белоруссии заявили о подготовке стран НАТО к войне

Никита Бородкин

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что есть конкретные данные о том, что страны НАТО готовят свою инфраструктуру и войска к войне. Как сообщает РИА Новости, министр подчеркнул, что власти страны не могут оставить без внимания милитаризацию своих западных соседей и вырабатывают меры реагирования.

В Белоруссии заявили о подготовке стран НАТО к войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так, без внимания мы это оставить не можем», — заявил Хренин.

Глава Минобороны добавил, что на все возникшие угрозы Белоруссия будет реагировать «быстро, точно, адекватно обстановке». Хренин подчеркнул, что для этого у страны есть «и силы, и средства».

«Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают. Исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования», — добавил он.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Литва наращивают военные силы около белорусских границ. По его словам, в Европе сохраняется 35-тысячная группировка войск НАТО, из которых около 25 тысяч находятся в сопредельных с Белоруссией странах.

В мире,Виктор Хренин,Александр Лукашенко,НАТО,
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