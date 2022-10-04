Минск обвинил США и ЕС в попытке подчинить Белоруссию Западу

«И США, и ЕС делали и продолжают делать все для того, чтобы подорвать наш суверенитет и в идеале подчинить нас глобальному Западу <…> Стремлением подорвать политическую стабильность, пошатнуть возможности действующей власти обеспечивать социальное благосостояние, дальнейшее экономическое развитие и повышение уровня жизни решается главная задача: смена власти в стране на марионеточный режим, подвластный Западу», — пояснил Амбразевич.