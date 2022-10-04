Минск обвинил США и ЕС в попытке подчинить Белоруссию Западу

Западные государства продолжают попытки по подрыву суверенитета Белоруссии, заявил белорусский замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич, передает ТАСС. По его словам, США вместе с Евросоюзом пытаются подчинить Минск глобальному Западу.
«И США, и ЕС делали и продолжают делать все для того, чтобы подорвать наш суверенитет и в идеале подчинить нас глобальному Западу <…> Стремлением подорвать политическую стабильность, пошатнуть возможности действующей власти обеспечивать социальное благосостояние, дальнейшее экономическое развитие и повышение уровня жизни решается главная задача: смена власти в стране на марионеточный режим, подвластный Западу», — пояснил Амбразевич.
С точки зрения заместителя главы МИД Белоруссии, западные страны пытаются ослабить белорусское государство, в том числе путем закрытия доступа к международным финансовым институтам для республики.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в странах Запада и на Украине формируются силовые структуры, направленные на свержение власти в республике.