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1 час назад

ООН присудила Меркель премию Нансена за помощь беженцам

Газета.Ru

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев присудило бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель премию имени Фритьофа Нансена за заслуги по защите их прав. Об этом сообщается на сайте организации.

ООН присудила Меркель премию Нансена за помощь беженцам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что под руководством Меркель Германия приняла более 1,2 млн беженцев и просителей убежища в 2015 и 2016 годах — в разгар конфликта в Сирии и в других местах.

«Помогая более чем миллиону беженцев выжить и восстановиться, Ангела Меркель продемонстрировала большое моральное и политическое мужество», — отметил Верховный комиссар ООН Гранди. Он добавил, что экс-канцлер занималась также интеграцией беженцев в немецкое общество и смогла противостоять тем, кто «выступал за страх и дискриминацию».

Известно, что Меркель лично получит премию Нансена в Женеве 10 октября.

Премия Нансена была учреждена в 1954 году и присуждается за заслуги в области защиты прав беженцев. Она носит имя норвежского полярного исследователя и защитника прав беженцев Фритьофа Нансена.

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