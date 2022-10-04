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17 минут назад

Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина постоянно проводит провокации на украинско-белорусской границе, передает «БелТА». По его словам, Киев стянул до 15 тыс. военных к рубежам Белоруссии, параллельно с этим заявляя о своих опасения по возможному вступлению Минска в украинский конфликт.

Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии Государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, «ах, как бы Беларусь не вступила в войну». И постоянно провокации на границе», — указал Лукашенко.

Как отметил президент Белоруссии, украинская сторона не просто забаррикадировалась, а фактически выстроила стену на белорусской границе. Он также подчеркнул, что военные Украины создают у рубежей республики блокпосты и огневые позиции, ставя заграждения на дорожных направлениях.

В мире,Александр Лукашенко,
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