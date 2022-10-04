Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией

«Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии Государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, «ах, как бы Беларусь не вступила в войну». И постоянно провокации на границе», — указал Лукашенко.