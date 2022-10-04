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43 минуты назад

CNN: ФБР заподозрило Россию во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США

Газета.Ru

Представители ФБР заметили российское вмешательство в промежуточные американские выборы в Конгресс, которые пройдут 8 ноября 2022 года. Об этом сообщает CNN.

ФБР заподозрило РФ во вмешательстве в выборы в Конгресс
Фото: Charles Krupa/APCharles Krupa/AP

Отмечается, что ФБР не увидело непосредственных угроз для избирательной системы на предстоящих выборах. Вмешательство России выражается в медийной сфере с целью подорвать у американцев доверие к голосованию и его результатам. Ведомство при этом не знает, насколько эффективным можно считать вмешательство РФ.

Попытки повлиять на грядущие выборы также фиксируются со стороны Китая и Ирана, что удивило американскую спецслужбу. Известно, что Пекин стремится не допустить победы его наиболее ярых критиков.

Кроме того, в ФБР рассказали об угрозах работникам избирательных участков — за год расследованы более тысячи таких случаев.

Ранее сообщалось, что вопрос оказания помощи Украине может столкнуться с новыми политическими препятствиями в США по мере приближения промежуточных выборов.

В мире,Конгресс США,ФБР,
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