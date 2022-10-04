ФБР заподозрило РФ во вмешательстве в выборы в Конгресс

Представители ФБР заметили российское вмешательство в промежуточные американские выборы в Конгресс, которые пройдут 8 ноября 2022 года. Об этом сообщает CNN.

Фото: Charles Krupa/AP Charles Krupa/AP

Отмечается, что ФБР не увидело непосредственных угроз для избирательной системы на предстоящих выборах. Вмешательство России выражается в медийной сфере с целью подорвать у американцев доверие к голосованию и его результатам. Ведомство при этом не знает, насколько эффективным можно считать вмешательство РФ.

Попытки повлиять на грядущие выборы также фиксируются со стороны Китая и Ирана, что удивило американскую спецслужбу. Известно, что Пекин стремится не допустить победы его наиболее ярых критиков.

Кроме того, в ФБР рассказали об угрозах работникам избирательных участков — за год расследованы более тысячи таких случаев.