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20 минут назад

Лукашенко заявил об участии Белоруссии в спецоперации

Мария Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Минск принимает участие в российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил об участии Белоруссии в СВО на Украине
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам военной безопасности.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», - сказал он.

По словам Лукашенко, Белоруссия участвует в спецоперации, чтобы не допустить распространения конфликта на свою территорию.

«Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что на территории Белоруссии российских солдат «лечат и кормят», как и украинских беженцев, которые прибывают «по 400-500 человек за сутки».

Лукашенко: мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но «ударит по Киеву», если Киев атакует первым.

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