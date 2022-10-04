Лукашенко заявил об участии Белоруссии в СВО на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Минск принимает участие в российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам военной безопасности.
«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», - сказал он.
По словам Лукашенко, Белоруссия участвует в спецоперации, чтобы не допустить распространения конфликта на свою территорию.
«Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», - подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что на территории Белоруссии российских солдат «лечат и кормят», как и украинских беженцев, которые прибывают «по 400-500 человек за сутки».
Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но «ударит по Киеву», если Киев атакует первым.