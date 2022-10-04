Киев обратился к ЕС с новыми требованиями

Власти Украины ожидают более прогнозируемого финансирования от Евросоюза, рассчитывая в том числе и на 38 млрд долларов помощи в 2023 году. Об этом со ссылкой на газету Financial Times пишет Ura.ru.

Издание процитировало вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину, которая высказалась по поводу финансирования из ЕС.

«Конечно, мы хотим более структурированного и более предсказуемого процесса от ЕС в плане финансирования. Это повлияет также на то, получат ли зарплату учителя, медицинский и социальный персонал», - пояснила она.

В свою очередь министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что потребности Украины в этом году могут быть полностью покрыты, если Брюссель выплатит полностью обещанный транш в 9 млрд евро. А председатель комитета украинского парламента по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха констатировал, что без помощи экономике Украины «конец».

При этом Украина рассчитывает на 38 млрд долларов бюджетной помощи от своих международных партнеров и в 2023 году. А США призывают своих европейских коллег активизировать финансовые усилия, отмечает издание.

Однако у стран ЕС уже возникли вопросы по поводу финансирования Украины, если в условиях кризиса придется ограничивать национальные бюджеты. «Есть много вопросов о том, как Евросоюз будет обращаться с финансированием для Украины, и лишь немногие из них решены», — заявил источник в европейских дипломатических кругах.