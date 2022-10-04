Обзор иноСМИ: бойкот ЧМ-2022 и планы Украины на ATACMS

Украина захотела советоваться с США перед ракетными ударами

Украинское правительство предложило передавать США полную информацию о списке предполагаемых целей для ракетных ударов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц, знакомых с дискуссиями.

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По их словам, таким способом Киев пытается преодолеть сопротивление администрации Байдена - в Белом доме пока не хотят предоставлять стране мощные ракетные системы большой дальности вроде ATACMS (баллистическая ракета класса земля - земля с дальностью до 300 километров).

«Поразительная прозрачность» украинского предложения, по сути, дает США право вето в отношении атак Киева, отмечает CNN. Украинские власти стремятся убедить Вашингтон, что передача новых вооружений не приведет к ударам по территории России, эскалации и втягиванию Штатов в прямой конфликт. По данным CNN, Киев хотел бы использовать ATACMS для ударов «вглубь Крыма», чтобы поразить точки запуска иранских беспилотников.

FT: Германии придется сократить экспорт электричества

Германии, возможно, придется сократить экспорт электроэнергии во Францию и другие страны этой зимой, чтобы предотвратить перебои в своей энергосистеме. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на технического директора компании Amprion (оператора энергосистемы страны) Хендрика Нойманна.

По его словам, кратковременная остановка экспорта может оказаться необходимой, чтобы избежать нехватки электроэнергии. Такое положение дел может продлиться скорее несколько часов, чем дней, подчеркнул Нойманн. Однако любое прекращение или снижение экспорта электричества из Германии может усугубить дефицит электроэнергии во Франции, где почти половина из 56 атомных электростанций страны в настоящее время отключены от сети.

Париж и Марсель объявили бойкот ЧМ-2022

Шесть французских городов - Париж, Бордо, Лилль, Реймс, Страсбург и Марсель - решили бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре: власти городов решили не создавать фан-зоны и не предоставлять экраны для публичных трансляций матчей. Об этом сообщает France Info.

Таким способом французские города выступают против экологических и социальных аспектов проведения ЧМ. Мэры городов заявили о нарушениях прав человека в Катаре и ударе по экологии - кондиционированных стадионах Катара посреди пустыни.

«Как Лиз Трасс удалось причинить столько вреда за пару дней»

Обозреватель The New York Times Пол Кругман заявил, что новому премьеру Великобритании удалось нанести серьезный вред экономике страны всего за пару дней. Он объяснил, что команда Трасс объявила о своей политике без предварительной оценки бюджета, из-за этого новые власти потеряли доверие рынка.

Кругман отметил, что и до Трасс политикам приходилось резко принимать решения, «но объявить экономическую программу, а затем всего через десять дней отказаться от ее центрального пункта - это нечто». Фунт стерлингов и цены на гособлигации рухнули, после чего команда Трасс отказалась от планов по снижению самой высокой ставки подоходного налога.

США подготовили новые санкции против Китая

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые меры по контролю над экспортом полупроводников и техники для их производства в Китай. Об этом пишет The Wall Street Journal.