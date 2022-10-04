Лукашенко заявил, что Польша и Литва наращивают военные силы у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Литва наращивают военные силы у белорусских границ. Об этом сообщает "БелТА". "Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать", - сказал белорусский лидер на совещании по вопросам военной безопасности. Лукашенко отметил, что в сопредельных с Белоруссией государствах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тыс. человек. По его словам, наиболее активной является Польша. "На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши", - указал он. Лукашенко подчеркнул, что интенсивность разведывательных полетов вблизи границ Белоруссии не снижается. "Проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 км от государственной границы Белоруссии", - добавил президент. Кроме того, он рассказал, что под видом поддержки Украины некоторые европейские страны "реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники, усиление своих армий". Ранее Александр Лукашенко заявил, что оппозиция стремится вооруженным путем дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.