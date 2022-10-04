В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
2 часа назад

Лукашенко заявил, что Польша и Литва наращивают военные силы у границ Белоруссии

Газета.Ruиещё 6

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Литва наращивают военные силы у белорусских границ. Об этом сообщает "БелТА". "Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать", - сказал белорусский лидер на совещании по вопросам военной безопасности. Лукашенко отметил, что в сопредельных с Белоруссией государствах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тыс. человек. По его словам, наиболее активной является Польша. "На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши", - указал он. Лукашенко подчеркнул, что интенсивность разведывательных полетов вблизи границ Белоруссии не снижается. "Проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 км от государственной границы Белоруссии", - добавил президент. Кроме того, он рассказал, что под видом поддержки Украины некоторые европейские страны "реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники, усиление своих армий". Ранее Александр Лукашенко заявил, что оппозиция стремится вооруженным путем дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Лукашенко заявил, что Польша и Литва наращивают военные силы у границ Белоруссии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители