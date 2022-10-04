Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России

Глава МВД Сербии Александр Вулин напомнил послу Украины Владимиру Толкачу о бомбардировках силами НАТО Сербии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сербское МВД.

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По его словам, при бомбардировках НАТО погибли десятки «сербских мальчиков и девочек». Он заявил, что те, кто «требует суда за преступления при российско-украинском конфликте», должны также потребовать суда и над «убийцами сербских детей при агрессии НАТО».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что экономики стран Центральной и Восточной Европы могут столкнуться с усилением кризиса из-за роста цен на энергоносители, в первую очередь природного газа.

По словам Вучича, на власти ряда европейских стран может лечь дополнительное финансовое бремя. Это будет связано с необходимостью оказания помощи пострадавшим от кризиса компаниям и предприятиям.