Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России

Глава МВД Сербии Александр Вулин напомнил послу Украины Владимиру Толкачу о бомбардировках силами НАТО Сербии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сербское МВД.
По его словам, при бомбардировках НАТО погибли десятки «сербских мальчиков и девочек». Он заявил, что те, кто «требует суда за преступления при российско-украинском конфликте», должны также потребовать суда и над «убийцами сербских детей при агрессии НАТО».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что экономики стран Центральной и Восточной Европы могут столкнуться с усилением кризиса из-за роста цен на энергоносители, в первую очередь природного газа.
По словам Вучича, на власти ряда европейских стран может лечь дополнительное финансовое бремя. Это будет связано с необходимостью оказания помощи пострадавшим от кризиса компаниям и предприятиям.
3 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал помочь Сербии с газом за обеспечение транзита из России. Будапешт готов оказывать поддержку Белграду в течение следующих пяти-шести месяцев.