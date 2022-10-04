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1 час назад

Киев рассчитывает на поддержку Польши в вопросе членства Украины в НАТО

Газета.Ru

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает на активную поддержку Польши в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал политика.

Киев рассчитывает на поддержку Польши в вопросе членства Украины в НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой во время визита в Варшаву. Они обсудили референдумы, санкции против России, оборонную и финансовую поддержку Украины.

«Также отметили взаимодействие Украины и Польши в рамках НАТО, в частности в контексте украинской заявки на членство в альянсе. Полагаемся на проактивную поддержку Польши в вопросе членства Украины в НАТО и предоставления нашему государству международных гарантий безопасности», — написал он.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что США считают нынешний период неподходящим для реализации процесса по вступлению Украины в НАТО.

По словам Салливана, США не отказываются от политики «открытых дверей» в альянсе, но, решения о вступлении принимаются между всеми 30 государствами-членами и желающими присоединиться странами.

В мире,Джейк Салливан,Андрей Ермак,Анджей Дуда,НАТО,
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