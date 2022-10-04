Киев рассчитывает на поддержку Польши в вопросе членства Украины в НАТО

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает на активную поддержку Польши в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал политика.

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По его словам, он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой во время визита в Варшаву. Они обсудили референдумы, санкции против России, оборонную и финансовую поддержку Украины.

«Также отметили взаимодействие Украины и Польши в рамках НАТО, в частности в контексте украинской заявки на членство в альянсе. Полагаемся на проактивную поддержку Польши в вопросе членства Украины в НАТО и предоставления нашему государству международных гарантий безопасности», — написал он.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что США считают нынешний период неподходящим для реализации процесса по вступлению Украины в НАТО.