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52 минуты назад

Ле Пен предрекла Франции тяжелые зимы

Мария Иванова

Экс-кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санкции против России «не работают и контрпродуктивны», а Францию из-за них ждут тяжелые зимы. Об этом сообщает BFM TV.

Ле Пен предрекла Франции тяжелые зимы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Благодаря этим санкциям Россия дополнительно заработала на экспорте нефти 40 миллиардов евро. Эти санкции не только не работают, но они еще и санкционируют самих французов», - подчеркнула политик.

Она отметила, что из-за санкций французам предстоит трудная зима, а следующая зима будет еще тяжелее.

Ранее Ле Пен уже называла санкции ЕС против России «исторической и геополитической ошибкой».

По мнению политика, вводившие санкции лидеры ЕС «застыли в холодной войне» и находятся под влиянием США и НАТО.

Она подчеркивала, что Россия - ключевой торговой партнер Евросоюза и отношения с ней необходимы.

Также Ле Пен заявляла, что европейские политики пытаются игнорировать роль России в мировом порядке. Она напомнила, что Шарль де Голль считал Россию важным участником «разработки баланса между Европой и местом Европы в мире».

В мире,НАТО,ЕС,
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