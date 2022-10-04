Ле Пен предрекла Франции тяжелые зимы

Экс-кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санкции против России «не работают и контрпродуктивны», а Францию из-за них ждут тяжелые зимы. Об этом сообщает BFM TV.

«Благодаря этим санкциям Россия дополнительно заработала на экспорте нефти 40 миллиардов евро. Эти санкции не только не работают, но они еще и санкционируют самих французов», - подчеркнула политик.

Она отметила, что из-за санкций французам предстоит трудная зима, а следующая зима будет еще тяжелее.

Ранее Ле Пен уже называла санкции ЕС против России «исторической и геополитической ошибкой».

По мнению политика, вводившие санкции лидеры ЕС «застыли в холодной войне» и находятся под влиянием США и НАТО.

Она подчеркивала, что Россия - ключевой торговой партнер Евросоюза и отношения с ней необходимы.