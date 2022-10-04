Пока вы спали: ответ Токио на высылку Москвой дипломата и слежка за военными РФ на Украине

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Япония планирует выслать российского дипломата

Видео дня

Власти Японии планируют выслать российского дипломата в качестве ответа на признание персоной нон грата консула Мотоки Тацунори, задержанного во Владивостоке при попытке получить секретные сведения. Об этом сообщила японская газета Yomiuri.

По данным издания, Япония намерена в ближайшее время уведомить Россию о высылке дипломатического работника. Высокопоставленные чиновники отметили, что такой ответ «не является чрезмерным».

Новейшие РЛС защищали жителей Донбасса во время референдума

Для защиты Донецка и минимизации обстрелов с украинской стороны в дни проведения референдума о вхождении в состав России применялись новейшие станции артиллерийской разведки (РЛС) в связке с тяжелыми гаубицами «Малка». Об этом рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах ДНР.

«Силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции», - пояснил он, отметив, что удалось нейтрализовать американские гаубицы M777.

Разведчик рассказал о слежке США за российскими военными

США следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине. С Киевом также делятся разведданными Польша, страны Балтии и Великобритания. Об этом заявил в интервью Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин.

«Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Несомненно, США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине», - пояснил он, отметив, что эта информация и аналитика западных спецслужб используются для планирования операций против российских военнослужащих.

Москвичи избавляются от квартир из-за частичной мобилизации

После объявления 21 сентября частичной мобилизации в России число заявок на срочную продажу квартир в Москве увеличилось втрое. Владельцы недвижимости, пытавшиеся покинуть страну, готовы были к дисконту в 20%, пишет со ссылкой на риэлторов «Коммерсант».

Однако затем ситуация на рынке стабилизировалось. По итогам 11 дней после объявления мобилизации на вторичном рынке Москвы объем предложений оказался всего на 7% выше год к году. При этом эксперты прогнозируют снижение объемов сделок из-за того, что те, кто подпадает под мобилизацию, и те, кто решил уехать из страны, являются одними из основных получателей ипотеки.

Миссис Крым наказали за «Червону калину»

Победительница конкурса «Королева красоты — Крым. Весна-2022» Ольга Валеева приговорена судом к штрафу в 40 тысяч рублей за исполнение националистической украинской песни «Червона калина», которая является боевым гимном экстремистской организации. Об этом со ссылкой на МВД республики пишет News.ru.