Пока вы спали: ответ Токио на высылку Москвой дипломата и слежка за военными РФ на Украине

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Власти Японии планируют выслать российского дипломата в качестве ответа на признание персоной нон грата консула Мотоки Тацунори, задержанного во Владивостоке при попытке получить секретные сведения. Об этом сообщила японская газета Yomiuri.
По данным издания, Япония намерена в ближайшее время уведомить Россию о высылке дипломатического работника. Высокопоставленные чиновники отметили, что такой ответ «не является чрезмерным».
Для защиты Донецка и минимизации обстрелов с украинской стороны в дни проведения референдума о вхождении в состав России применялись новейшие станции артиллерийской разведки (РЛС) в связке с тяжелыми гаубицами «Малка». Об этом рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах ДНР.
«Силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции», - пояснил он, отметив, что удалось нейтрализовать американские гаубицы M777.
США следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине. С Киевом также делятся разведданными Польша, страны Балтии и Великобритания. Об этом заявил в интервью Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин.
«Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Несомненно, США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине», - пояснил он, отметив, что эта информация и аналитика западных спецслужб используются для планирования операций против российских военнослужащих.
После объявления 21 сентября частичной мобилизации в России число заявок на срочную продажу квартир в Москве увеличилось втрое. Владельцы недвижимости, пытавшиеся покинуть страну, готовы были к дисконту в 20%, пишет со ссылкой на риэлторов «Коммерсант».
Однако затем ситуация на рынке стабилизировалось. По итогам 11 дней после объявления мобилизации на вторичном рынке Москвы объем предложений оказался всего на 7% выше год к году. При этом эксперты прогнозируют снижение объемов сделок из-за того, что те, кто подпадает под мобилизацию, и те, кто решил уехать из страны, являются одними из основных получателей ипотеки.
Победительница конкурса «Королева красоты — Крым. Весна-2022» Ольга Валеева приговорена судом к штрафу в 40 тысяч рублей за исполнение националистической украинской песни «Червона калина», которая является боевым гимном экстремистской организации. Об этом со ссылкой на МВД республики пишет News.ru.
По данным издания, Валеева оштрафована по статье о пропаганде нацистской атрибутики, при этом суд учел наличие у нее несовершеннолетних детей. Ее подруга, исполнявшая песню вместе с ней, арестована на 10 суток. МВД также опубликовало видеозапись, на которой женщины извинились за свой поступок.