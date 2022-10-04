Times: НАТО опасается ядерных испытаний на границе с Украиной

Источники The Times в оборонной сфере заявили, что Россия может продемонстрировать свою готовность к «значительной эскалации», проведя ядерные испытания на границах с Украиной. По их словам, такого сценария опасаются в НАТО.

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Альянс уже предупредил своих членов об этой угрозе. В НАТО считают, что испытания могут пройти в районе Черного моря.

The Times отмечает, что вариант с ядерными испытаниями более вероятен, чем применение тактического ядерного оружия (это повлекло бы большие риски для самой России - в случае ошибки российские города могут оказаться под угрозой).

Объявляя частичную мобилизацию, президент РФ Владимир Путин обвинил Запад и Украину в «ядерном шантаже». К ядерному шантажу он отнес обстрелы Запорожской АЭС, а также заявления стран НАТО «о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения - ядерного оружия».

Путин заявил, что Россия «также располагает различными средствами поражения» и в случае угрозы территориальной целостности использует «все имеющиеся в ее распоряжении средства».