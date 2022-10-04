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18 минут назад

В Австралии суд рассмотрит иски о предполагаемом сексуальном насилии в здании парламента

Газета.Ru

В Австралии начался судебный процесс по делу о сексуальных домогательствах в национальном парламенте, сообщает телеканал CNN.

В Австралии суд рассмотрит иски о сексуальном насилии в здании парламента
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Экс-сотрудник Либеральной партии Брюс Лерманн не признает себя виновным в совершении действий интимного характера без согласия в отношении его бывшей коллеги Бриттани Хиггинс в здании парламента в Канберре в марте 2019 года.

Предполагаемое нападение, по данным СМИ, произошло в кабинете бывшего министра обороны. Это вызвало критику и вопросы относительно уровня безопасности в политическом центре страны.

Как ожидается, среди свидетелей будут политики, сотрудники службы безопасности и журналисты, опубликовавшие данную историю в феврале прошлого года, когда Хиггинс обнародовала обвинения.

Обвинение в половом акте без согласия влечет за собой потенциальный тюремный срок до 12 лет.

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