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1 час назад

Маск оправдался перед Зеленским за предложения по конфликту на Украине

Lenta.ru

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск ответил на пост украинского лидера Владимира Зеленского в Twitter, в котором тот предлагает пользователям решить, «какой Илон Маск им нравится больше»: поддерживающий Украину или Россию. В свое оправдание Маск отметил, что все еще очень поддерживает Киев, однако считает, что дальнейшая эскалация конфликта может лишь навредить. Его слова также опубликованы в Twitter.

Маск оправдался перед Зеленским за опрос про конфликт на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Миллиардер подчеркнул, что продолжение боевых действий негативно отразится на самой Украине и, возможно, на всем мире.

Спор возник после того, как Маск предложил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине с учетом нескольких пунктов: заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России; признать Крым российской территорией; взять с Украины обязательства по обеспечению Крыма водой; закрепление на Киевом нейтрального внеблокового статуса.

Ряд украинских политиков и дипломатов выступили с жесткой критикой в адрес Маска. Мнения российских политиков разделились: одни назвали предложения миллиардера утопией, другие — хорошим планом.

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