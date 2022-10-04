В США предрекли признание миром новых регионов России

Мир не сразу признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, но рано или поздно это все равно произойдет. Такое заявление сделал бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.
Он заявил, что включение этих регионов в состав РФ продвинет российские интересы на политическом поле. Блэк считает, что страны мира не сразу признают законность проведенных референдумов.
«Но в конечном счете это произойдет», — уверен он.
Кроме того, Блэк рассказал, что в подобных случаях лишь самые близкие союзники государства признают законность присоединения новых территорий. По его словам, признание всех остальных — процесс постепенный. Экс-сенатор добавил, что Украина вряд ли сумеет вернуть эти области под свой контроль.
Ранее бывший сенатор США Ричард Блэк заявил, что США — наиболее вероятный виновник подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Вероятность причастности России и Украины к этому инциденту мала. По его словам, очень немногие страны могли устроить нечто подобное на глубине океана. Украина не входит в их число. У России, считает Блэк, просто нет мотивов взрывать собственные газопроводы.