Мир не сразу признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, но рано или поздно это все равно произойдет. Такое заявление сделал бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.

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Он заявил, что включение этих регионов в состав РФ продвинет российские интересы на политическом поле. Блэк считает, что страны мира не сразу признают законность проведенных референдумов.

«Но в конечном счете это произойдет», — уверен он.

Кроме того, Блэк рассказал, что в подобных случаях лишь самые близкие союзники государства признают законность присоединения новых территорий. По его словам, признание всех остальных — процесс постепенный. Экс-сенатор добавил, что Украина вряд ли сумеет вернуть эти области под свой контроль.