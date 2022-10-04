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14 минут назад

В США предрекли признание миром новых регионов России

Елена Прошина

Мир не сразу признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, но рано или поздно это все равно произойдет. Такое заявление сделал бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.

В США предрекли признание миром новых регионов России
Фото: ТАССТАСС

Он заявил, что включение этих регионов в состав РФ продвинет российские интересы на политическом поле. Блэк считает, что страны мира не сразу признают законность проведенных референдумов.

«Но в конечном счете это произойдет», — уверен он.

Кроме того, Блэк рассказал, что в подобных случаях лишь самые близкие союзники государства признают законность присоединения новых территорий. По его словам, признание всех остальных — процесс постепенный. Экс-сенатор добавил, что Украина вряд ли сумеет вернуть эти области под свой контроль.

Ранее бывший сенатор США Ричард Блэк заявил, что США — наиболее вероятный виновник подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Вероятность причастности России и Украины к этому инциденту мала. По его словам, очень немногие страны могли устроить нечто подобное на глубине океана. Украина не входит в их число. У России, считает Блэк, просто нет мотивов взрывать собственные газопроводы.

В мире,Ричард Блэк,
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