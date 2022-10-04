Жители Восточной Германии встали на сторону России

Жители Восточной Германии поддерживают действия России на Украине. Об этом заявил саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel, передает РИА Новости.

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Он написал, что многие люди на востоке ФРГ оценивают действия Российской Федерации иначе, чем большинство граждан на западе страны. По его словам, они публично демонстрируют симпатию к Москве и ее решениям.

«Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z», — уточнил Рихтер.

Он добавил, что жители Востока выступают против ограничений, введенных Европейским союзом против России, и выступают за улучшение отношений между ФРГ и РФ. Автор статьи считает, что эта идея напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.