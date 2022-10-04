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49 минут назад

Жители Восточной Германии встали на сторону России

Елена Прошина

Жители Восточной Германии поддерживают действия России на Украине. Об этом заявил саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel, передает РИА Новости.

Жители Восточной Германии встали на сторону России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он написал, что многие люди на востоке ФРГ оценивают действия Российской Федерации иначе, чем большинство граждан на западе страны. По его словам, они публично демонстрируют симпатию к Москве и ее решениям.

«Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z», — уточнил Рихтер.

Он добавил, что жители Востока выступают против ограничений, введенных Европейским союзом против России, и выступают за улучшение отношений между ФРГ и РФ. Автор статьи считает, что эта идея напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.

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Рихтер указал, что на территории Западной Германии такие настроения тоже встречаются, но они наиболее распространены именно на Востоке. Он считает, это связано с историческими причинами, так как жители Восточной Германии тоже чувствуют себя проигравшими в холодной войне. Рихтер напомнил, что когда-то бизнесмены с Западной Германии провели экономическую экспансию на территории бывшей ГДР. Объединение обернулось для жителей Востока рядом экономических трудностей.

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