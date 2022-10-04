Жители Восточной Германии встали на сторону России

Жители Восточной Германии поддерживают действия России на Украине. Об этом заявил саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel, передает РИА Новости.
Он написал, что многие люди на востоке ФРГ оценивают действия Российской Федерации иначе, чем большинство граждан на западе страны. По его словам, они публично демонстрируют симпатию к Москве и ее решениям.
«Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z», — уточнил Рихтер.
Он добавил, что жители Востока выступают против ограничений, введенных Европейским союзом против России, и выступают за улучшение отношений между ФРГ и РФ. Автор статьи считает, что эта идея напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.
Рихтер указал, что на территории Западной Германии такие настроения тоже встречаются, но они наиболее распространены именно на Востоке. Он считает, это связано с историческими причинами, так как жители Восточной Германии тоже чувствуют себя проигравшими в холодной войне. Рихтер напомнил, что когда-то бизнесмены с Западной Германии провели экономическую экспансию на территории бывшей ГДР. Объединение обернулось для жителей Востока рядом экономических трудностей.