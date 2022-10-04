NYT: взрывы на «Севпотоках» могут лишить Киев помощи ЕС

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют санкции (против России — прим. URA.RU) в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой», — говорится в материале.

Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия. При этом, по мнению бывшего старшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, возможность серьезно повредить трубы газопровода была лишь у Великобритании и США. В Кремле предупреждали, что «Северный поток» можно восстановить, но сроки восстановления могут увеличиться из-за «истерии» западных стран.