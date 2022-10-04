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19 минут назад

Экс-сенатор США назвал мотив Вашингтона для подрыва «Северных потоков»

Елена Прошина

США — наиболее вероятный виновник подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Вероятность причастности России и Украины к этому инциденту мала. Такое заявление сделал бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.

Экс-сенатор США назвал мотив Вашингтона для подрыва «Северных потоков»
Фото: ТАССТАСС

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Он заявил, что рассматривает преступления не только с точки зрения мотива, но и с точки зрения способов и возможностей устроить нечто подобное на глубине океана. Блэк подчеркнул, что на такое способны очень немногие страны, и Украина не входит в их число.

Экс-сенатор считает, что Запад несправедливо обвиняет Россию в причастности к инциденту, так как у российской стороны нет никаких причин и мотивов взрывать собственные газопроводы.

«Это просто глупо и абсурдно, если у кого и есть мотив подорвать газопровод, так это не у России», — сказал он.

Блэк заявил, что Соединенные Штаты волновались о возможной перемене в настроении людей с наступлением зимнего периода. Народ может потребовать отмены санкций и возвращения газа для возобновления подачи тепла в домах и восстановления экономики. Блэк резюмировал, что подорвать трубопровод и тем самым исключить возможность восстановления прежнего потока газа в Европу было бы очень выгодно для США.

В мире,Ричард Блэк,
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