Лондон пообещал помощь Украине "до победы"

"Мы будем помогать им до тех пор, пока война не выиграна. Мы будем помогать им до того момента, пока не будет восстановлен их суверенитет. Мы никогда не признаем присоединение Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма",- указывается в тексте речи.