Лондон пообещал помощь Украине "до победы"

Опубликованы выдержки из речи главы МИД королевства Джеймса Клеверли, с которой он выступит во вторник вечером на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Об этом пишет ТАСС.
В речи главы МИД указывается, что британское правительство будет продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине как во время боевых действий до достижения всех поставленных Киевом целей.
Также Лондон планирует по завершении боевых действий помочь по восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины.
"Мы будем помогать им до тех пор, пока война не выиграна. Мы будем помогать им до того момента, пока не будет восстановлен их суверенитет. Мы никогда не признаем присоединение Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма",- указывается в тексте речи.
Клеверли добавил, что Лондон обладает "стратегической выносливостью" для того, чтобы довести украинские власти "до победы".