В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
35 минут назад

МИД Британии: Лондон будет помогать Украине "до победы"

Газета.Ruиещё 1

Опубликованы выдержки из речи главы МИД королевства Джеймса Клеверли, с которой он выступит во вторник вечером на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Об этом пишет ТАСС.

Лондон пообещал помощь Украине "до победы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В речи главы МИД указывается, что британское правительство будет продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине как во время боевых действий до достижения всех поставленных Киевом целей.

Также Лондон планирует по завершении боевых действий помочь по восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины.

"Мы будем помогать им до тех пор, пока война не выиграна. Мы будем помогать им до того момента, пока не будет восстановлен их суверенитет. Мы никогда не признаем присоединение Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма",- указывается в тексте речи.

Клеверли добавил, что Лондон обладает "стратегической выносливостью" для того, чтобы довести украинские власти "до победы".

В мире,Консервативная партия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители