Трамп подал в суд на CNN

Бывший президент США, бизнесмен Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN за клевету. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в документы суда Южного округа Флориды.

Фото: Reuters Reuters

"Истец, Дональд Дж. Трамп, давно критикует Ответчика, Cable News Network, Inc. (CNN) — не потому, что CNN плохо освещает новости, а потому, что CNN стремится создавать "фальшивые новости"", сказано в заявлении.

В документе также говорится, что CNN пытается изменить политический баланс в пользу левых, беспокоясь, что Трамп будет опять баллотироваться в президенты.

"CNN пытается очернить Истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков, таких как "расист", "русский лакей", "мятежник" и, в конце концов, "Гитлер", — подчеркивается в заявлении.