Турция обратилась к России с просьбой

Турция на фоне энергетического кризиса попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным источника, турецкая госкорпорация Botas запросила отсрочку части платежей за голубое топливо до 2024 года. Ведутся переговоры, но пока неизвестно, приведут ли они к подписанию соглашения.
Ранее сообщалось, что венгерской энергокомпании MVM удалось договориться с «Газпромом» об отсрочке платежа за российский газ на зимний период.
Соглашение между компаниями позволит MVM «повысить свою финансовую гибкость и ликвидность».