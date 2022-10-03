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1 час назад

Анкара попросила Россию отложить часть платежей за газ до 2024 года

Илья Родин

Турция на фоне энергетического кризиса попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Турция обратилась к России с просьбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, турецкая госкорпорация Botas запросила отсрочку части платежей за голубое топливо до 2024 года. Ведутся переговоры, но пока неизвестно, приведут ли они к подписанию соглашения.

В Турции высказались о признании итогов референдумов

Ранее сообщалось, что венгерской энергокомпании MVM удалось договориться с «Газпромом» об отсрочке платежа за российский газ на зимний период.

Соглашение между компаниями позволит MVM «повысить свою финансовую гибкость и ликвидность».

В мире,Газпром,
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