Турция обратилась к России с просьбой

Турция на фоне энергетического кризиса попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным источника, турецкая госкорпорация Botas запросила отсрочку части платежей за голубое топливо до 2024 года. Ведутся переговоры, но пока неизвестно, приведут ли они к подписанию соглашения.

Ранее сообщалось, что венгерской энергокомпании MVM удалось договориться с «Газпромом» об отсрочке платежа за российский газ на зимний период.