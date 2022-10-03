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10 минут назад

Маск усомнился в победе Украины

Елена Прошина

Победа Украины в «тотальной войне» с Россией маловероятна. Такое мнение в своем Twitter-аккаунте высказал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Маск усомнился в победе Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Население России более чем в три раза превышает население Украины, поэтому победа Киева в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь об украинском народе, стремитесь к миру», — написал Маск.

По его мнению, «тотальный» конфликт может возникнуть если «в опасности окажется Крым». Маск считает, что если сейчас Россия проводит частичную мобилизацию, то в случае реальных угроз полуострову «пойдет на полную». Он уверен, что при таком развитии событий количество жертв с обеих сторон окажется «разрушительным».

Илон Маск назвал Крым российским

Ранее Маск выступил с предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что к мирному разрешению ситуации способны привести повторное проведение референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, признание Крыма субъектом России, обеспечение полуострова водоснабжением и нейтральный статус Украины. После данного заявления акции Tesla упали на 8,4%.

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