Маск усомнился в победе Украины

Победа Украины в «тотальной войне» с Россией маловероятна. Такое мнение в своем Twitter-аккаунте высказал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
«Население России более чем в три раза превышает население Украины, поэтому победа Киева в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь об украинском народе, стремитесь к миру», — написал Маск.
По его мнению, «тотальный» конфликт может возникнуть если «в опасности окажется Крым». Маск считает, что если сейчас Россия проводит частичную мобилизацию, то в случае реальных угроз полуострову «пойдет на полную». Он уверен, что при таком развитии событий количество жертв с обеих сторон окажется «разрушительным».
Ранее Маск выступил с предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что к мирному разрешению ситуации способны привести повторное проведение референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, признание Крыма субъектом России, обеспечение полуострова водоснабжением и нейтральный статус Украины. После данного заявления акции Tesla упали на 8,4%.