В соцсетях отреагировали на заявление Маска о Крыме и Донбассе

Почти 60% жителей Запада поддержали позицию американского предпринимателя, владельца SpaceX Илона Маска по Крыму и Донбассу. Пользователи соцсетей считают, что жители этих регионов в праве самостоятельно решать, принадлежать России или Украине.

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Ранее Илон Маск запустил в Twitter (заблокирован в РФ) опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Он попросил подписчиков ответить, должны ли жители этих регионов самостоятельно решать вопрос своей принадлежности России или нет.