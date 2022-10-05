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52 минуты назад

Пользователи соцсетей поддержали заявление Илона Маска о судьбе Крыма и Донбасса

Ura.Ruиещё 3

Почти 60% жителей Запада поддержали позицию американского предпринимателя, владельца SpaceX Илона Маска по Крыму и Донбассу. Пользователи соцсетей считают, что жители этих регионов в праве самостоятельно решать, принадлежать России или Украине.

В соцсетях отреагировали на заявление Маска о Крыме и Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Илон Маск запустил в Twitter (заблокирован в РФ) опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Он попросил подписчиков ответить, должны ли жители этих регионов самостоятельно решать вопрос своей принадлежности России или нет.

За два дня голосования в опросе Илона Маска поучаствовали почти 2,5 миллиона человек. 59,3% респондентов (1,4 млн человек) заявили, что жители Донбасса и Крыма должны самостоятельно решать, жить им в составе России или Украины.

Ранее Илон Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. Также он заявил, что Крым должен остаться в составе России. В Кремле идею американского предпринимателя поддержали, назвав «позитивным фактом».

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