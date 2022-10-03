В Германии заговорили о банкротстве на фоне требований Польши

Выплата репараций Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войне, приведет Германию к банкротству. Такое мнение у себя в Twitter-аккаунте высказал член партии ХДС/ХСС и бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер.