В Германии заговорили о банкротстве на фоне требований Польши

Выплата репараций Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войне, приведет Германию к банкротству. Такое мнение у себя в Twitter-аккаунте высказал член партии ХДС/ХСС и бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер.
«Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху, в то время как свобода в Европе находится под угрозой. У добрососедства появилось новое определение», — написал Зингхаммер.
Напомним, что накануне глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.