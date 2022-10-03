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55 минут назад

В Германии ответили на требования Польши о репарациях

Елена Прошина

Выплата репараций Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войне, приведет Германию к банкротству. Такое мнение у себя в Twitter-аккаунте высказал член партии ХДС/ХСС и бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер.

В Германии заговорили о банкротстве на фоне требований Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху, в то время как свобода в Европе находится под угрозой. У добрососедства появилось новое определение», — написал Зингхаммер.

Напомним, что накануне глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

В мире,Збигнев Рау,Бундестаг,
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