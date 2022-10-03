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24 минуты назад

Украинский дипломат нецензурно ответил Маску на предложения о мире между РФ и Украиной

Газета.Ru

Украинский дипломат, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил американскому предпринимателю Илону Маску в Twitter на его недавнее предложения о мире между Россией и Украиной.

Мельник обматерил Маска за его предложения о мире между РФ и Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«******сь [иди к черту] — таков мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск», — написал он, начав реплику с нецензурной брани.

Ранее Маск назвал возможные условия мира между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, необходимо провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН.

При этом Крым должен остаться в России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», написал предприниматель. Водоснабжение полуострова необходимо гарантировать, а Украина должна остаться в нейтральном статусе, считает Маск.

К сообщению Маск прикрепил голосование за/против.

В мире,Андрей Мельник,Илон Маск,ООН,
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