Мельник обматерил Маска за его предложения о мире между РФ и Украиной

Украинский дипломат, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил американскому предпринимателю Илону Маску в Twitter на его недавнее предложения о мире между Россией и Украиной.

«******сь [иди к черту] — таков мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск», — написал он, начав реплику с нецензурной брани.

Ранее Маск назвал возможные условия мира между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, необходимо провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН.

При этом Крым должен остаться в России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», написал предприниматель. Водоснабжение полуострова необходимо гарантировать, а Украина должна остаться в нейтральном статусе, считает Маск.