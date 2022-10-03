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47 минут назад

В Пентагоне заявили, что США настроены на одновременное противодействие России и Китаю

ТАСС

Соединенные Штаты настроены на одновременное противодействие России и КНР и фиксируют тактическое согласование между этими двумя странами. Об этом сообщила в понедельник помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

В США настроены на одновременное противодействие России и Китаю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Реальность такова, что, исходя из глобальной обстановки в плане безопасности, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по всему миру противодействуют как усиливающемуся и опасному Китаю, так и ослабевающей и опасной России. И поэтому у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как противостоять обоим вызовам", - утверждала Уолландер.

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По ее мнению, Москва и Пекин "согласовывают [свои действия] в тактическом и стратегическом плане, <...> многие их интересы совпадают".

"Наши преимущества в том, что у нас есть глобальная сеть союзников и партнеров, так что мы не одни. У нас по-прежнему сильная, гибкая экономика. Она обладает всеми преимуществами глобального доступа, конкурентоспособного и высокоэффективного частного сектора, нашей системы образования и нашего руководства, а также союзников и партнеров", - заявила помощник шефа Пентагона.

Она бездоказательно обвинила Россию и Китай в том, что они "стремятся подорвать глобальный порядок, созданный в середине XX века и приносящий пользу Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам".

"Успешно справляясь с российской угрозой в Европе в данный момент, мы одновременно подаем сигнал мировому сообществу о том, как противодействовать опасному Китаю", - утверждала Уолландер.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования республики и заявил, что российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Он подчеркнул, что страны успешно сотрудничают на самых разных направлениях и объединяют свои усилия в целях построения более демократичного и справедливого мирового порядка, противодействия современным угрозам и вызовам. Российский лидер подтвердил готовность к продолжению двустороннего диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов РФ и КНР.

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