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1 час назад

Зеленский отреагировал на предложения Маска о мире между РФ и Украиной

Газета.Ruиещё 9

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter отреагировал на предложения американского предпринимателя Илона Маска о мире между Россией и Украиной.

Зеленский отреагировал на предложения Маска о мире между РФ и Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украинский лидер опубликовал опрос, в котором спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - тот, который поддерживает Россию, или тот, который поддерживает Украину.

Илон Маск назвал Крым российским

Ранее украинский дипломат, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил американскому предпринимателю Илону Маску в Twitter на его недавнее предложение о мире между Россией и Украиной.

До этого Маск назвал возможные условия мира между Россией и Украиной. По его мнению, необходимо провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН. При этом Крым должен остаться в России, "как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", написал предприниматель. Водоснабжение полуострова необходимо гарантировать, а Украина должна остаться в нейтральном статусе, считает Маск. К сообщению Маск прикрепил голосование за/против.

В мире,Андрей Мельник,Илон Маск,Владимир Зеленский,ООН,
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