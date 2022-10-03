Зеленский отреагировал на предложения Маска о мире между РФ и Украиной

Украинский лидер опубликовал опрос, в котором спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - тот, который поддерживает Россию, или тот, который поддерживает Украину.

Ранее украинский дипломат, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил американскому предпринимателю Илону Маску в Twitter на его недавнее предложение о мире между Россией и Украиной.

До этого Маск назвал возможные условия мира между Россией и Украиной. По его мнению, необходимо провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН. При этом Крым должен остаться в России, "как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", написал предприниматель. Водоснабжение полуострова необходимо гарантировать, а Украина должна остаться в нейтральном статусе, считает Маск. К сообщению Маск прикрепил голосование за/против.