Пока вы не уснули: отказ страны ЕС Зеленскому и решение ЦБ по курсу рубля

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Государственная дума приняла в первом чтении и в целом четыре федеральных конституционных закона о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы. Сообщается, что со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Граждане, проживающие на территориях новых областей, получат гарантии в осуществлении трудовой деятельности и в сфере имущественных отношений.
В Берне не поддерживают идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России, рассказал пресс-секретарь Минэкономики Швейцарии Фабиан Майенфиш. Об этом пишет РИА «Новости». Майенфиш подчеркнул, что правительство Швейцарии не рассматривает внесение государства в санкционные списки, конфискацию активов какой-либо страны, использование их для восстановления Украины, в качестве приемлемого варианта поддержки Киева.
Банк России сообщил о разработке дополнительных процедур установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора. Отмечается, что это позволит более точно отражать ситуацию на рынках.
Компания «Газпром» сообщила о стабилизации давления в поврежденных газопроводах «Северного потока». Соответствующей информацией поделилась ее пресс-служба в официальном Telegram-канале.
«Давление в нитке А газопровода «Северный поток – 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», — уточнила компания.
Российская сторона может прибегнуть к применению ядерного оружия только в соответствии с доктриной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных соображений здесь быть не может», - подчеркнул представитель Кремля.
Российская полиция объявила в розыск бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства. В базе указано, что Овсянникову разыскивают по уголовной статье. В августе Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября по делу о фейках о российской армии. Это произошло после ее пикета напротив Кремля.
Россиян ожидает увеличение доходов более чем на 1,5 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия». Это связано с мерами, которые приняли власти РФ. Речь идет о регулярных пособиях нуждающимся семьям с детьми, индексации пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян и росте прожиточного минимума (+10%). Издание указывает на двухэтапное проведение индексации пенсий в 2022 году в связи с высоким уровнем инфляции. Так, россиянам теперь полагается в среднем 19,3 тыс. рублей.
Уфимский суд приговорил бывшего хоккеиста клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Владислава Лукина к штрафу за попытку уклониться от призыва в армию. Об этом сообщает ТАСС. По официальной истории, спортсмен должен будет выплатить 2,2 млн рублей. Прокурор запрашивал для Лукина штраф в размере 3 млн руб.
Россияне могут пожалеть о своем решении сэкономить на покупке полиса ОСАГО. Об этом заявил радио Sputnik заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. По его словам, зачастую с мошенничеством сталкиваются в ходе оформления электронного полиса, а не бумажного.
Журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что полиция обратилась в Следственный комитет России с просьбой завести против нее уголовное дело о фейках о власти. Как сообщает РБК, телеведущая отметила, что пока у нее лишь статус свидетеля.
«Но, видимо, хотят переквалифицировать. Я исполняла свой журналистский долг и брала интервью. Что тут еще скажешь?» — заявила Собчак.