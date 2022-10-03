Пока вы не уснули: отказ страны ЕС Зеленскому и решение ЦБ по курсу рубля

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Определен процесс вхождения в состав России новых областей

Государственная дума приняла в первом чтении и в целом четыре федеральных конституционных закона о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы. Сообщается, что со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Граждане, проживающие на территориях новых областей, получат гарантии в осуществлении трудовой деятельности и в сфере имущественных отношений.

Швейцария отказала Зеленскому в передаче замороженных активов РФ

В Берне не поддерживают идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России, рассказал пресс-секретарь Минэкономики Швейцарии Фабиан Майенфиш. Об этом пишет РИА «Новости». Майенфиш подчеркнул, что правительство Швейцарии не рассматривает внесение государства в санкционные списки, конфискацию активов какой-либо страны, использование их для восстановления Украины, в качестве приемлемого варианта поддержки Киева.

ЦБ изменит процедуры по установке курсов валют

Банк России сообщил о разработке дополнительных процедур установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора. Отмечается, что это позволит более точно отражать ситуацию на рынках.

«Газпром» сделал заявление о ситуации на «Северных потоках»

Компания «Газпром» сообщила о стабилизации давления в поврежденных газопроводах «Северного потока». Соответствующей информацией поделилась ее пресс-служба в официальном Telegram-канале.

«Давление в нитке А газопровода «Северный поток – 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», — уточнила компания.

Песков назвал условие применения Россией ядерного оружия

Российская сторона может прибегнуть к применению ядерного оружия только в соответствии с доктриной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных соображений здесь быть не может», - подчеркнул представитель Кремля.

Экс-сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову объявили в розыск

Российская полиция объявила в розыск бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства. В базе указано, что Овсянникову разыскивают по уголовной статье. В августе Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября по делу о фейках о российской армии. Это произошло после ее пикета напротив Кремля.

Россиянам предрекли увеличение доходов на триллионы рублей

Россиян ожидает увеличение доходов более чем на 1,5 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия». Это связано с мерами, которые приняли власти РФ. Речь идет о регулярных пособиях нуждающимся семьям с детьми, индексации пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян и росте прожиточного минимума (+10%). Издание указывает на двухэтапное проведение индексации пенсий в 2022 году в связи с высоким уровнем инфляции. Так, россиянам теперь полагается в среднем 19,3 тыс. рублей.

Дело хоккеиста Лукина о взятках: суд вынес приговор

Уфимский суд приговорил бывшего хоккеиста клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Владислава Лукина к штрафу за попытку уклониться от призыва в армию. Об этом сообщает ТАСС. По официальной истории, спортсмен должен будет выплатить 2,2 млн рублей. Прокурор запрашивал для Лукина штраф в размере 3 млн руб.

Раскрыты схемы обмана автовладельцев при покупке ОСАГО

Россияне могут пожалеть о своем решении сэкономить на покупке полиса ОСАГО. Об этом заявил радио Sputnik заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. По его словам, зачастую с мошенничеством сталкиваются в ходе оформления электронного полиса, а не бумажного.

Собчак прокомментировала возможное дело за фейки о власти

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что полиция обратилась в Следственный комитет России с просьбой завести против нее уголовное дело о фейках о власти. Как сообщает РБК, телеведущая отметила, что пока у нее лишь статус свидетеля.