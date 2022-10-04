Байден анонсировал новые санкции против Ирана

Американский лидер Джо Байден заявил, что Штаты введут ряд новых санкций против причастных к насилию в отношении мирных протестующих в Иране . Уточняется, что ограничения будут введены на этой неделе.

Он также упомянул поступающие сообщения о «усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране». В том числе, как отметил Байден, направленном «против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства».

Она ехала с семьей из западной провинции Ирана Курдистан в столицу Тегеран, чтобы навестить родственников. В пути ее задержали за «неправильный хиджаб». По одной из версий, из-под платка были видны волосы, что недопустимо по исламским нормам. Семье Амини сказали, что она будет освобождена после «сеанса перевоспитания» в полиции. Через несколько часов после ареста ее привезли в реанимацию. Она умерла, не приходя в сознание.