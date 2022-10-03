США подготовили для России "план Б"

После многих лет поддержки Индии США вновь вернулись к налаживанию сотрудничества с Пакистаном. Таким образом Вашингтон решил предостеречь Нью-Дели от укрепления дружеских отношений с Москвой, передает Gzero.

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В издании напомнили, что многие годы США придерживались системы, в которой воспринимали «демократическую и антикитайскую» Индию в качестве своего друга, а «автократический и прокитайский» Пакистан оставляли «вне» американского лагеря.

Однако в связи с последовательной поддержкой Нью-Дели Москвы и сотрудничеством Исламабада в борьбе с терроризмом Вашингтон решил отойти от этого сценария.

«Будущее позиционирования США в Южной Азии, похоже, меняется, поскольку Вашингтон возобновляет игру с обоими соперниками, обладающими ядерным оружием, как это делалось на протяжении десятилетий. Отвечая на поддержку Нью-Дели Москвы, Вашингтон намерен сбалансировать военные отношения с Исламабадом», — отмечается в тексте.

В частности, США возобновили военную помощь Пакистану, а также планируют в ближайшее время провести встречу с начальником штаба пакистанской армии Камаром Джаведу Баджве.

«Вашингтон, похоже, наконец признает, что, несмотря на громкие заявления Нью-Дели о международном порядке, основанном на правилах, потребность Индии в дешевой российской нефти и оружии перевешивает все остальное», — считает директор Пакистанской инициативы в Атлантическом совете Узаир Юнус.