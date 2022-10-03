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1 час назад

Четверых россиян выдворят из Казахстана за драку у ночного клуба

Илья Родин

Граждане РФ, задержанные за пьяную драку у ночного клуба в Уральске, будут выдворены из Казахстана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Отмечается, что россияне прибыли в Казахстан из Уфы и Саратова. В состоянии алкогольного опьянения четверо мужчин устроили драку возле уральского ночного клуба.

Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном

Суд назначил задержанным у клуба хулиганам пять суток ареста по соответствующим административным статьям.

На повторном заседании было принято решение «о выдворении за пределы страны всех участников драки», подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что в Актобе привлекут к ответственности женщину, которая угрожала приезжим из России. Она ругала их за бегство от мобилизации и требовала вернуться домой.

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