Четверых россиян выдворят из Казахстана за драку у ночного клуба

Граждане РФ, задержанные за пьяную драку у ночного клуба в Уральске, будут выдворены из Казахстана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Отмечается, что россияне прибыли в Казахстан из Уфы и Саратова. В состоянии алкогольного опьянения четверо мужчин устроили драку возле уральского ночного клуба.

Суд назначил задержанным у клуба хулиганам пять суток ареста по соответствующим административным статьям.

На повторном заседании было принято решение «о выдворении за пределы страны всех участников драки», подчеркнули в пресс-службе.