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19 минут назад

Литва усилит охрану границы от военнообязанных граждан России

Илья Родин

В Литве подготовили план мероприятий, направленных на усиление охраны государственной границы с Российской Федерацией, пояснил глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Об этом пишет ТАСС.

Литва усилит охрану границы от военнообязанных граждан России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что эта мера направлена для защиты границы от попыток ее нелегального перехода военнообязанными гражданами РФ, уклоняющимися от частичной мобилизации.

Лауринас Касчюнас уточнил, что россияне могут попытаться в зимний период проникнуть на территорию республики по льду замерзших рек.

По его словам, Сейм подготовил план реагирования на такие ситуации. При необходимости, он будет «введен в действие».

Политик пояснил, что граница с Калининградской областью тщательно контролируется при помощи видеонаблюдения. В случае обнаружения нарушителей будут задействованы все соответствующие «инструменты».

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