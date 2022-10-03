Литва усилит охрану границы от военнообязанных граждан России

В Литве подготовили план мероприятий, направленных на усиление охраны государственной границы с Российской Федерацией, пояснил глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что эта мера направлена для защиты границы от попыток ее нелегального перехода военнообязанными гражданами РФ, уклоняющимися от частичной мобилизации.

Лауринас Касчюнас уточнил, что россияне могут попытаться в зимний период проникнуть на территорию республики по льду замерзших рек.

По его словам, Сейм подготовил план реагирования на такие ситуации. При необходимости, он будет «введен в действие».