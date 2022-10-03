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19 минут назад

У судьи Верховного суда Украины нашли российское гражданство

Елена Прошина

В Верховном суде Украины заявили, что у судьи Богдана Львова нашли гражданство России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

У судьи Верховного суда Украины нашли российское гражданство
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно данным российских реестров, судья Львов Богдан Юрьевич имеет гражданство России, о чём стало известно СБУ. Уточняется, что в 2012 году Львов обновил свой российский паспорт, а также является владельцем недвижимости в Москве.

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В связи с этой информацией было запланировано собрание украинского Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. На нём будет рассмотрен вопрос об отстранении Львова от должности председателя Кассационного суда в составе Верховного суда.

Ранее в ФСБ России заявили о поимке шпиона СБУ в Херсоне.

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