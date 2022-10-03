У судьи Верховного суда Украины нашли российское гражданство

В Верховном суде Украины заявили, что у судьи Богдана Львова нашли гражданство России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно данным российских реестров, судья Львов Богдан Юрьевич имеет гражданство России, о чём стало известно СБУ. Уточняется, что в 2012 году Львов обновил свой российский паспорт, а также является владельцем недвижимости в Москве.

В связи с этой информацией было запланировано собрание украинского Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. На нём будет рассмотрен вопрос об отстранении Львова от должности председателя Кассационного суда в составе Верховного суда.